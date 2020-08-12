РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. В городском округе Мытищи в отношении компании ООО «СТД Девеломент проект» проводят административное расследование за сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в ручей, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

«Сотрудники контрольного управления приняли участие в проверочных мероприятиях, которые проводила Межрайонная природоохранная прокуратура по исполнению требований природоохранного законодательства о сбросе неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в водный объект – Ореховый ручей приток Клязьминского водохранилища с территории, предоставленной ООО «СТД Девеломент проект» под малоэтажную застройку ЖК «Болтино». По результатам проверки составлен акт и проводится административное расследование в отношении ООО «СТД Девеломент проект»», - говорится в сообщении.

В ходе проверок лабораторией ФГУП «Центррегионводхоз» проведены отбор проб в месте сброса хозяйственно-бытовых сточных вод, а также в двух фоновых проб с водного объекта.