РИАМО - 12 авг. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что производство вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в первую очередь те производства, которые в Российской Федерации, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку, нам необходимо закрыть потребность наших граждан», — отметил глава Минздрава.

По его словам, Россия намерена предлагать производство вакцины на зарубежных площадках. Переговоры по этому поводу ведутся.

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Он также отметил, что эту прививку поставила его дочь и она чувствует себя хорошо. Отечественная вакцина получила название «Спутник V». Сначала прививать будут медработников и пожилых россиян. В гражданский оборот вакцину введут 1 января следующего года.

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