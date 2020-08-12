РИАМО - 12 авг. Укладка нового покрытия завершилась на 87 автодорогах в Подмосковье в начале августа, ремонт дорожного полотна проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В период с 5 по 10 августа дорожные службы завершили укладку покрытия на 87 дорогах площадью свыше 637 тысяч квадратных метров, из них на 11 региональных дорогах площадью более 313 тысяч квадратных метров и на 76 муниципальных дорогах площадью свыше 324 тысяч квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что работы по ремонту подмосковных дорог ведутся в соответствии с графиком.

«Устройство покрытия завершено более чем на 1,5 тысячах дорог. Уложено свыше 12,8 миллиона квадратных метров нового покрытия, что составляет порядка 89% от общего объема укладки», - добавил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются на 129 дорогах в Московской области.