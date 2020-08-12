РИАМО - 12 авг. За последние сутки в Подмосковье выявили 152 случая заражения коронавирусом, а в 27 городских округах не зарегистрировано ни одного случая инфицирования, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

23 случая инфицирования выявили в Красногорске, 14 – в Одинцове, 11 – в Солнечногорске, десять – в Домодедове, восемь – в Подольске, по шесть – в Королеве, Ленинском округе, по пять – в Балашихе, Воскресенске, Зарайске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, по четыре – в Реутове, Дмитров и Чехове.

По три новых случая – в Дубне, Егорьевске, Наро-Фоминске, Пушкине, Раменском и Ступине, по два – в Ивантеевке, Можайске, Щелковке, Электростали, по одному – в Богородском округе, Долгопрудном, Кашире, Клину, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском, Люберцах, Орехово-Зуеве, Фрязине и Химках.

Ни одного случая заражения не выявили за сутки в – Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дзержинском, Жуковском, Звездном городке, Истре, Коломне, Котельниках, Красноармейске, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Молодежном, Мытищах, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Рузе, Серебряных Прудах, Серпухове, Талдоме, Черноголовке, Шатуре, Шаховской и Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 1132 пациента, выздоровели и выписались 48 916 человек.

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12 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зафиксировали 5 102 случая заболевания коронавирусом. В Москве выявили 689 случая. В Подмосковье - 152 случая.

- Свыше трети российских компаний за пандемию потеряли 1,65 трлн рублей. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений.

- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.