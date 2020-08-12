РИАМО - 12 авг. Клинский производитель елочных игрушек «Елочка» планирует выпустить свыше 3,5 миллионов изделий в 2020 году, сообщила РИАМО заместитель генерального директора ОАО «Елочка» Яна Шачикова.

«Изделий, наименований мы выпустим более 3,5 миллионов. Наш ассортимент обновляется на 15-20%, а весь наш ассортиментный ряд в текущем году – более 700 наименований», - сказала Шачикова.

Она отметила, что фабрика не будет выпускать игрушки, посвященные медикам и борьбе с коронавирусом. Сотрудники предприятия надеются на то, что этот сложный период и сама болезнь в итоге будут забыты, поэтому фиксировать их в игрушках не надо.

«К огромному сожалению, из-за сложившейся ситуации (пандемии коронавируса – ред.) нам не удалось провести яркую презентацию набора, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Два шикарных набора. Очень хотелось их ярко представить», - добавила Шачикова.

По ее словам, игрушки фабрики «Елочка» очень популярны по всей России. За покупками в подмосковный Клин приезжали даже из Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.