РИАМО - 12 авг. В Москве возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам организации «ГлавСтройГрупп», долг перед ними составил свыше одного миллиона рублей, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что с апреля текущего года по настоящее время руководство АО «ГлавСтройГрупп» не выплатило полностью зарплату 40 работникам, хотя деньги на это у компании имелись. Задолженность перед сотрудниками превысила один миллион рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», – сказала Иванова.

В настоящий момент устанавливается число работников, чьи трудовые права были нарушены. Кроме того, принимаются меры, которые позволят компенсировать причиненный ущерб.