РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 авг. Конкурс «Мой двор – моя гордость!» начал сбор заявок на участие, рассказать о своем благоустроенном дворе жители Балашихи смогут до 21 августа, дворы будут оценивать в шести номинациях, сообщается на сайте городского округа Балашиха.

Организатор конкурса – Общественная палата Московской области при поддержке министерства благоустройства Московской области и администрации Балашихи. В состав комиссии, которая будет оценивать конкурсантов, войдут представители Общественной палаты, ТОСов, активные граждане и представители администрации Балашихи.

«Цель конкурса – поощрить активных граждан, которые своими руками благоустраивают дворы», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Она добавила, что дворы будут оцениваться в нескольких номинациях: «В гостях у сказки» - дворы, оформленные по мотивам сказок, «Цветочная поляна» - оценивается лучшая клумба, «Очумелые ручки» - благоустройство из подручных материалов, «Всем миром» - коллективная работа жителей, «Один за всех» - благоустройство двора одним человеком, «Приз зрительских симпатий».

Конкурс будет проходить в два этапа: сначала отбор по фотографиям, потом осмотр лучших дворов на месте. Для участия в конкурсе нужно до 21 августа отправить адрес двора, пять фотографий и телефон контактного лица на почту moidvor2020@yandex.ru.