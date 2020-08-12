РИАМО - 12 авг. С начала 2020 года в подмосковных лесах установили более 140 лавочек, которые помогают гуляющим сориентироваться на местности и не заблудиться, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.
Он добавил, что лесничие получают благодарности от людей, которым лавочки помогли сориентироваться и не попасть в беду.
«Многие отмечают, что наши лавочки упростили навигацию в лесах, а также, что они не только функциональны, удобны и имеют понятную навигацию, но и изготовлены, что очень ценно, из природных материалов», - сказал сотрудник пресс-службы.
В настоящее время «Мособллес» проводит конкурс - в каком из 19 филиалов установят больше всего лавочек-навигаторов. Победителей объявят ближе к новому году.
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