РИАМО - 12 авг. С начала 2020 года в подмосковных лесах установили более 140 лавочек, которые помогают гуляющим сориентироваться на местности и не заблудиться, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«На территории лесного фонда Подмосковья уже установлено более 140 лавочек-навигаторов, которые помогают заблудившимся сориентироваться в лесу и найти дорогу домой, а тем, кто гуляет, отдохнуть и набраться сил», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что лесничие получают благодарности от людей, которым лавочки помогли сориентироваться и не попасть в беду.

«Многие отмечают, что наши лавочки упростили навигацию в лесах, а также, что они не только функциональны, удобны и имеют понятную навигацию, но и изготовлены, что очень ценно, из природных материалов», - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время «Мособллес» проводит конкурс - в каком из 19 филиалов установят больше всего лавочек-навигаторов. Победителей объявят ближе к новому году.