РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Специалисты Минэкологии Подмосковья проверят информацию о массовой гибели рыбы в ручье Неумейка Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации округа.

Ранее в соцсетях появилась информация о массовой гибели рыбы в прудах ручья Неумейка.

«По данной информации отдел экологии и охраны здоровья граждан администрации округа выезжал совместно с министерством экологии и природопользования Московской области. Рыбу, плавающую и погибшую, не обнаружили. Тем не менее данная информация на контроле министерства», - сказал сотрудник.

Он добавил, что в течение нескольких дней специалисты будут выезжать на место и наблюдать за состоянием водного объекта.