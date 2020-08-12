РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 авг. Школы подмосковной Балашихи в новом учебном году будут работать по особому графику, расписание и учебный план составлены в соответствии с требованиями профилактики распространения коронавирусной инфекции, и за каждым классом будет закреплено свое помещение, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Межведомственная комиссия продолжает работу по оценке готовности образовательных организаций Балашихи к новому учебному году. Помимо стандартных показателей, оценивается готовность заведений обеспечить меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«Все проверенные помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, созданы условия для организации питания и медицинского обслуживания обучающихся, обучения правилам дорожного движения, проведения уроков по физической культуре, обеспечены антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность, имеется необходимая документация к началу учебного года», - сказала заместитель руководителя администрации Балашихи Лилия Татевосян.

Она добавила, что дополнительно к стандартной подготовке в текущем году школы также составили расписание и учебный план в соответствии с требованиями профилактики распространения коронавирусной инфекции: график входа – конкретное время для каждого класса, график перемен.

«Теперь не будет общих звонков с урока, каждый класс будет выходить на перемены по расписанию, чтобы минимизировать контакты с учениками других классов. За каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия)», - подчеркнула Татевосян.

Всего в Балашихе 171 учреждение образования, включая детские сады, школы, колледжи и частные образовательные учреждения. В настоящий момент проверку прошли 136 из них, остальные будут осмотрены до конца последней недели августа.