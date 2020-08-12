РИАМО - 12 авг. В Московской области за прошедшие сутки умерли пять человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, всего в регионе скончались более 1,1 тысячи человек с данным заболеванием, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1132 человека. Выздоровели и выписались 48 916 человек», — говорится в сообщении.

В регионе необходимо обязательно соблюдать правила личной безопасности в общественных местах и в транспорте: следует надевать маску и соблюдать дистанцию. Также рекомендуется использовать перчатки.

Тем жителям Подмосковья, которые заболели простудой или имеют симптомы ОРВИ, рекомендуют вызвать врача на дом.

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12 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зафиксировали 5 102 случая заболевания коронавирусом. В Москве выявили 689 случая. В Подмосковье - 152 случая.

- Свыше трети российских компаний за пандемию потеряли 1,65 трлн рублей. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений.

- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.