РИАМО - 12 авг. Сотрудники «Московского паркинга» выяснили, что жители столицы стали пользоваться платными парковками в этом году чаще, чем в прошлом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Многие москвичи этим летом отказались от привычных поездок и остались в городе, поэтому машин на московских улицах стало больше, чем в прошлом году», – уточняется в сообщении.

Особенно заметен рост популярности московских парковок в выходные дни. По данным сотрудников столичного паркинга, нагрузка на улицы и на городской паркинг возрастает с каждой новой неделей.

За прошлую неделю во все дни, кроме вторника, замечен рост использования платных парковок. В понедельник ими воспользовались на полтора процента больше, чем в аналогичный период в 2019 году, в среду и четверг – на три процента, а в пятницу и субботу – сразу на семь процентов.