РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. Сотрудники полиции Люберец задержали мужчину, который угнал автомобиль отечественного производства, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть второго отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестным совершен угон автомобиля отечественного производства. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции МУ МВД установлен и задержан 18-летний местный житель. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.