РИАМО - 12 авг. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный наградил благодарственным письмом машиниста электропоезда за спасение жизни девушки на путях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В конце мая два машиниста во время рейса следовали по Савеловскому направлению, около Дмитрова они увидели на путях девушку. Применив экстренное торможение, они успели остановить состав в нескольких метрах от нее. Помощник машиниста вышел из поезда, помог девушке подняться и отвел от путей.

«Специалисты на своем рабочем месте не растерялись, сработали грамотно и профессионально, тем самым спасли жизнь», - отмечается в материале.

Из-за режима самоизоляции встретиться для вручения наград получилось только 11 августа. Второй машинист не смог приехать на встречу, но благодарственное письмо он тоже получит.

Глава Дмитровского городского округа поблагодарил машиниста за быструю реакцию, неравнодушие и сохраненную жизнь.