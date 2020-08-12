РИАМО - 12 авг. За минувшие сутки в Московской области было зафиксировано 152 случая коронавируса, всего в регионе на текущий момент выявлено свыше 65,3 тысячи случаев заболевания, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Врачи Подмосковья вылечили за сутки 212 человек, с начала пандемии выздоровели 48 916 пациентов.

Жителям Московской области рекомендуют вызывать врача на дом при любых признаках простудного заболевания. Также в общественных местах и транспорте следует носить маски.

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12 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зафиксировали 5 102 случая заболевания коронавирусом. В Москве выявили 689 случая. В Подмосковье - 152 случая.

- Свыше трети российских компаний за пандемию потеряли 1,65 трлн рублей. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений.

- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.