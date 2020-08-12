РИАМО - 12 авг. За последние сутки в столице выявили 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, темп прироста новых случаев Covid-2019 за сутки в четыре раза ниже, чем 1 июня, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Среди новых заболевших 53,4% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,4% – от 46 до 65 лет, 8,3% – от 66 до 79 лет. Еще 6,8% граждан – старше 80 лет. Также 7,1% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении.

Сейчас среднесуточный темп прироста новых случаев в городе за последнюю неделю равен 0,28. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации.

Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в российской столице остается на низком уровне.

В городе сняли почти все ограничения, введенные ранее из-за пандемии. Но в общественных местах необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты – маской и перчатками.

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12 АВГУСТА

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