РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 авг. Представителям Общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское» в рамках акции «Гражданский мониторинг» рассказали о работе миграционных пунктов в городском округе, доступности и качестве предоставления госуслуг населению, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Цель мероприятия – осуществление общественного контроля за работой подразделений полиции, укрепление доверия между гражданским обществом и органами внутренних дел.

«Председатель Общественного совета Сергей Яковлев и член совета Игорь Карагедов посетили с проверкой миграционные пункты на территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское». Сотрудники ведомства разъяснили общественникам порядок предоставления госуслуг, рассказали, что главным преимуществом их получения в электронном виде является экономия времени и возможность получить ее из любой точки нахождения посредством сети Интернет», - говорится в сообщении.

Общественники проверили актуальность информации, размещенной на стендах, пообщались с гражданами. По итогам проверок представители совета отметили высокий уровень профессионализма сотрудников, а также подчеркнули, что на стендах в полном объеме отражена вся необходимая информация.