РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 авг. В среду министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев проверил строительство школы в микрорайоне Солнечный, он отметил, что строительная готовность объекта составляет более 95%, сообщает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Участие в инспекционной проверке школы приняли первый заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Тамерлан Алборов и глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Завершаются работы на данной школе. После проверки определили сроки завершения последних недоделок - это пятница. На этой неделе в пятницу сюда выходит инспектор, если все недоделки будут устранены, проводим итоговую проверку и на следующей неделе подаем документы на ввод школы в эксплуатацию», - сказал Локтев.

На данный момент на объекте работает 134 человека. Идет чистовая уборка помещений, расставляется мебель и оргтехника. В ближайшее время будет полностью доделан актовый зал, здесь завершаются последние работы, уже завезена мебель и оборудование. На пришкольной территории продолжается благоустройство и озеленение.