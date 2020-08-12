РИАМО - 12 авг. Сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье подозреваемого в нанесении ножевого ранения, ЧП произошло в ходе пьяной ссоры, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Дежурный Ленинского отдела вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в доме в деревне Дрожжино произошел конфликт между двумя мужчинами, закончившийся поножовщиной. Росгвардейцы срочно выехали на место происшествия.

«На месте было установлено, что между двумя мужчинами во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому ножевое ранение в область живота», - уточняется в сообщении.

Росгвардейцы оказали пострадавшему доврачебную медицинскую помощь. Через некоторое время его доставили в городскую больницу.

Подозреваемого в совершении нападения с ножом задержали. Им оказался 40-летний житель Республики Татарстан.

По факту случившегося ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.