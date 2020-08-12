РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. В городском округе Мытищи изменилась схема муниципального маршрута №19к, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С 10 августа, учитывая результаты обследования пассажиропотока, изменилась схема движения муниципального маршрута №19к микрорайон №19 – платформа Строитель (в коммерческом режиме) с исключением движения по участку Олимпийского проспекта - от путепровода до пересечения кругового движения с Волковским шоссе», - говорится в сообщении.

Интервальность движения составит 10-12 минут. Более подробно со схемой маршрута №19к можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.