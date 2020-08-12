РИАМО - 12 авг. За первый год работы проекта по внедрению облачной электронной подписи в Москве их получили более 8 тысяч предпринимателей, это свыше 60% от общего числа электронных подписей, выданных удостоверяющим центром «Росэлторг», говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Услуга стала доступна в августе 2019 года после официальной сертификации новой технологии в ФСБ.

«За год «Росэлторг» выдал 13 235 облачных электронных подписей, почти две трети из них – в Москве», - сказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новую технологию столичные предприниматели используют для участия в закупочных процедурах, в том числе на портале поставщиков, и совершения других операций в различных электронных системах.

Облачная подпись имеет повышенный уровень безопасности. Кроме того, она удобнее обычной.

«Она работает через мобильное приложение, с помощью которого можно подтвердить операции с любого мобильного устройства», – рассказал Ефимов.