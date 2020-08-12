РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. В городском округе Мытищи певец Павел Паскаль призвал водителей не садиться за руль в нетрезвом виде, сообщается в Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Подмосковья.

«В подмосковном городе Мытищи советский и российский эстрадный певец Павел Паскаль присоединился к региональному социальному раунду «Трезвый водитель». В своем видеообращении музыкант призвал водителей не управлять автомобилем в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

Паскаль призвал водителей беречь свою жизнь и жизни других участников дорожного движения.