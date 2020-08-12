РИАМО - 12 авг. Тело мужчины 1959 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 11 августа в жилом доме на улице Демьяна Бедного в Москве, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, пострадавший получил колото-резаное ранение в туловище. Также известно, что убийство произошло днем.



«Следователи допрашивают очевидцев произошедшего», - сказала Иванова.



По данному факту возбуждено уголовное дело.