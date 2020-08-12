РИАМО - 12 авг. В столице за прошедшие сутки подтвердили 689 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве зафиксировано 249 611 случаев Covid-19, сообщает городской оперштаб.

За сутки 1088 пациента в столице завершили курс лечения от Covid-19 и выписались из больниц. Общее число выздоровевших на текущий момент составляет 192 686 человек.

За прошедшие сутки в мегаполисе умерли 12 человек с диагностированным коронавирусом и пневмонией. Общее число летальных исходов за период пандемии в столице составило 4611.

На территории 84 регионов РФ за сутки зарегистрировали 5102 случая новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии — 902 701 случай. За сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии — 15 260. Выздоровели за сутки 7123 человека, сначала пандемии — 710 298.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в мегаполисе порядка 60% жителей болеют коронавирусной инфекцией бессимптомно. Также в городе за последние два месяца ситуация с Covid-19 стабилизировалась.

В общественных местах и в транспорте следует соблюдать меры безопасности — носить маску, перчатки и держать социальную дистанцию.

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12 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зафиксировали 5 102 случая заболевания коронавирусом. В Москве выявили 689 случая. В Подмосковье - 152 случая.

- Свыше трети российских компаний за пандемию потеряли 1,65 трлн рублей. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений.

- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.