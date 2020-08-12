РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. С 5 по 15 августа в городском округе Солнечногорск в загородном учебно-оздоровительном комплексе «Солнечный» проходят тренировочные сборы отделения футбола центра детско-юношеского спорта городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Отделение футбола в спортшколе существует с 2009 года. Спортсмены от 5 до 17 лет занимаются под руководством девяти высококвалифицированных тренеров. В течение учебного года занятия проходят на территории спорткомплекса «Строитель», а в летнее время – ребята выезжают на тренировочные сборы», - говорится в сообщении.

Футбольная команда ребят 2008 года рождения проводит тренировочные сборы под руководством тренера Игоря Кожина.