РИАМО - 12 авг. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 212 пациентов за сутки, всего выздоровели после Covid-19 почти 50 тысяч человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Все граждане выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в Московской области после коронавируса выздоровели 48 916 пациентов.

В регионе все вопросы по Covid-19 можно задать по телефону горячей линии: 8 800 550-50-30. Кроме того, узнать всю актуальную информацию по данной теме можно на сайте covid.mz.mosreg.ru.

Жители должны носить маски во время поездок на транспорте и при посещении общественных мест.

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12 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зафиксировали 5 102 случая заболевания коронавирусом. В Москве выявили 689 случая. В Подмосковье - 152 случая.

- Свыше трети российских компаний за пандемию потеряли 1,65 трлн рублей. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений.

- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.