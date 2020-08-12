РИАМО - 12 авг. Плесень на сырах бри и камамбере вполне съедобная, но есть и та, которая может серьезно навредить организму, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Так, другой сыр, на котором образовались зеленые или серые пятна нужно сразу выбрасывать: такому продукту нельзя попадать в желудок и кишечник.

«Для тех, у кого крепкий желудочно-кишечный тракт, все обойдется легким послаблением. А вот детский организм любая плесень может либо аллергизировать, либо привести к выраженной диарее. Могут быть и кожные проявления. А потом человек будет реагировать на все такие продукты типа кефира, сыров с благородной плесенью», – заявила Дианова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что на хлебе, сыре, фруктах, колбасных изделиях плесень видна сразу. А чтобы обнаружить белую плесень на кисломолочных продуктах в бутылках, их лучше не трясти перед открытием, а открыв, посмотреть, нет ли плесени на крышке.

Также, по словам врача, существуют виды плесени, которые невозможно заметить невооруженным глазом. Поэтому подверженные порче продукты в открытом виде и вне холодильника лучше хранить не дольше двух часов.

Эксперт пояснила, что в воздухе летает очень много плесени, которая оседает на продуктах. Если есть подозрения, то лучше продукт выкинуть.

«Не надо срезать плесневелые кусочки, пытаться перекипятить. Если на варенье сверху плесень, вся банка уже повреждена. Рост всех грибов происходит глубоко», – напомнила врач.

Также диетолог посоветовала не делать больших запасов еды, чтобы продукты не начинали портиться.