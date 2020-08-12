РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили горожанам об ответственности за вождение в пьяном виде, сообщается в группе «УМВД России по городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск совместно с членом общественного совета Алексеем Лубинским провели профилактические беседы с посетителями регистрационно-экзаменационного отделения в рамках акции «Трезвый водитель».

«Полицейские рассказали о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения, а также раздали специальные профилактические листовки о недопустимости употребления алкоголя перед поездкой за рулем транспортного средства»,- говорится в сообщении.

В завершение мероприятия стражи порядка пожелали автолюбителям доброго пути и напомнили, что за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, в соответствии с действующим законодательством.