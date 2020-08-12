РИАМО - 12 авг. В спальных районах Москвы сосредоточено 48% новостроек массового сегмента столичного рынка жилья, на эти районы приходится 17% предложения рынка недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы компании «Метриум».

Между тем, в спальных районах строят не только новостройки массового сегмента, но и встречаются проекты бизнес-класса.

«В спальных районах Москвы идут продажи 8,6 тысячи квартир в 50 проектах новостроек, что составляет 17% от общего объема предложения нового жилья в столице», — говорится в сообщении.

Спальными районами считают удаленные от центра города районы на периферии Москвы, преимущественно у МКАД, которые появились на карте в 1960-2000-е годы. Всего таких районов насчитывается 40, и в 26 из них есть проекты новостроек.

В среднем на каждый спальный район приходится по 2-3 новых комплекса, однако есть локации, в которых сосредоточено много новостроек. Речь идет о районе Западное Дегунино (САО), где реализуется семь проектов, а также о районе Ховрино (САО), где строят четыре комплекса.

Больше всего в спальных районах Москвы жилых и апартаментных комплексов массового сегмента. Речь идет о 41 объектах, в которых продаются 7,9 тысячи квартир, что составляет 48% от общего числа квартир на рынке новостроек комфорт- и эконом-класса Москвы.

В этих районах цена за квадратный метр составляет 179 тысяч рублей за квадратный метр при средней цене по всему рынку — 188 тысяч рублей. Таким образом, массовые новостройки в спальных районах дешевле других.

«Отличие цены проектов в спальных районах от среднерыночного показателя вполне логично. Спальными районам исторически считали локации, удаленные от центра города, и в Москве стоимость «квадрата» очень жестко привязана к фактору расстояния от Садового кольца. Вместе с тем я бы не сказал, что различие сильно велико – менее 5%», — отметил генеральный директор УК «Развитие» (девелопер ЖК «Мир Митино») Игорь Козельцев.

Он подчеркнул, что нет принципиальной разницы в цене — приобретая квартиру в спальном районе Москвы, будущий новосел может рассчитывать на качество среды не хуже, чем в локациях, прилегающих к Третьему транспортному кольцу.

«К тому же развитие сети метрополитена, появление МЦК и МЦД сняло остроту проблемы транспортного сообщения с центром», — резюмировал Козельцев.

В спальных районах Москвы реализуются и комплексы бизнес-класса. Всего аналитики «Метриум» насчитали девять таких проектов, обладающих довольно обширной географией: Левобережный район, Северное Медведково, Вешняки, Ясенево, Южное Тушино, Западное Дегунино и Ховрино.