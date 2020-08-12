РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Жители микрорайона Львовский Подольска смогут сообщить о безнадзорных животных для их отлова и вакцинации, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонаткте».

«В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг по организации мероприятий на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Подольск, в микрорайоне Львовский проводится комплекс мероприятий по отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию указанного вида животных», - говорится в сообщении.

Информацию о бездомных животных жители могут сообщить в территориальный отдел администрации Подольска в микрорайоне для дальнейшего направления заявки на отлов по телефону 8 (496)760-59-84 или по электронной почте gp_lvovsky@mail.ru.