РИАМО - 12 авг. В ближайшее время под сокращение могут попасть более 200 тысяч россиян, наибольшие увольнения затронут работников в торговле, в сфере услуг и транспортной отрасли, пишет в среду газета «Известия».

В Минтруде полагают, что в ближайшее время под сокращение попасть могут меньше 1% от всех наемных работников в стране.

«В целом российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса», — отмечается в публикации.

По данным ведомства, в 2019 году под риском увольнений было вчетверо больше людей — 1,6% работающих. Но серьезная часть из них попадала под технические сокращения.

В настоящий момент общее число предполагаемых к увольнению людей составляет 0,4% от работающих граждан. По найму в России работает 54,3 миллиона человек. Таким образом, речь идет о 217 тысячах работников.

Уточняется, что наименьшая угроза сокращений прогнозируется в логистике, консалтинге и топливной промышленности.