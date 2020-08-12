РИАМО - 12 авг. Основные строительно-монтажные работы закончены при строительстве дома по программе реновации в столичном районе Марьина Роща, продолжается отделка квартир и монтаж инженерных систем, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Сотрудники ведомства собираются проверить ход строительства 11-этажного жилого дома на 64 квартиры на Октябрьской улице, владение 105.

«Инспекторы Мосгосстройнадзора совместно с Центром экспертиз (ЦЭИИС) оценят качество выполненных работ, проведут 20 различных инструментальных исследований и измерений. Это будет седьмая проверка с начала строительства этого дома», – сказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Кроме того, в ходе проверки осмотрят монтаж электроустановки, систем отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения. Не останутся без внимания инспекторов выполнение штукатурных, облицовочных, малярных работ в квартирах и местах общего пользования. Эксперты также оценят звукоизоляцию внутренних перегородок и перекрытий.