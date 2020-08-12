РИАМО - 12 авг. В Коммунарке будет построен новый дворец спорта, это позволит дать ТиНАО несколько сотен рабочих мест и привлечь к занятиям спортом более 400 тысяч человек в год, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Для строительства определили участок в 1,56 гектара. Строительно-монтажные работы закончим до 2023 года. Затраты на проектирование и строительство объекта включены в АИП Москвы», – сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что в многопрофильной спортивной арене будут размещены тренажерные и универсальные залы, залы групповых занятий, а также ледовая арена, бассейн с большой и малой ваннами.

В 2020 году также начата разработка документации на строительство горнолыжного склона в поселении Щаповское. Среди перспективных проектов – всесезонный спортивно-развлекательный комплекс Adrenaline Beat рядом со станцией метро «Прокшино», рекреационно-спортивный комплекс «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная», а также спортивный комплекс «Красная Пахра».