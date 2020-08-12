РИАМО - 12 авг. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о прекращении реализации инвестпроекта по возведению торгового объекта на Сиреневом бульваре в Восточном административном округе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Так, на земельном участке площадью 0,06 гектара инвестор планировал строительство торгово-бытового объекта общей площадью 360 квадратных метров.

«Разрешение на строительство объекта инвестору ООО «Холдинг-М» не выдавалось, к освоению участка он не приступил», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Договор аренды земельного участка, заключенный в 2014 году, будет расторгнут в одностороннем порядке. Арендатору направят соответствующее уведомление. В настоящее время участок свободен от застройки.