РИАМО - 12 авг. Неработающая жительница Москвы обратилась в полицию и рассказала, что мошенник списал с ее банковского счета свыше 1,9 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Установлено, что неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником банка, после чего завладел реквизитами ее банковских карт и совершил кражу денежных средств», — отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.