РИАМО - 12 авг. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Проектинжгео» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС обратились представители МКУ городского округа Домодедово «Управление капитального строительства». Учреждение попросило внести сведения в отношении ООО «Проектинжгео» в реестр недобросовестных поставщиков, так как оно уклонялось от заключения контракта на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации на улучшение пропускной способности автомобильной дороги.

«Управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Проектинжгео» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд, который отказал ООО «Проектинжгео» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.