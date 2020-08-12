РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Пенсионер нанес ножевое ранение своему 34-летнему сыну в микрорайоне Кутузово Подольска в ходе возникшего конфликта, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Происшествие произошло в одном из домов на улице Циолковского в микрорайоне Кутузово Подольска 9 августа. 67-летний пенсионер нанес ножевое ранение своему 34-летнему сыну.

«В дежурную часть первого отдела полиции МВД России по Подольску поступило сообщение о том, что в ходе внезапно возникшего конфликта мужчина 1953 года рождения, находясь в квартире на улице Циолковского, нанес ножевое ранение грудной клетки своему 34-летнему сыну», - сказал сотрудник.

Он отметил, что раненого госпитализировали в больницу округа, а пенсионера поместили в изолятор.