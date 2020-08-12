РИАМО - 12 авг. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении компанией «Первая Образцовая типография» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

Ранее в подмосковный УФАС поступила жалоба ЧОП «Лига» на действия компании «Первая Образцовая типография» при проведении запроса ценовых предложений на услуги по охране объекта и имущества филиала «Одинцово».

«По итогам рассмотрения жалобы вынесено решение о нарушении АО «Первая Образцовая типография» закона о закупках, выдано обязательное для исполнения предписания», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, фирма обратилась в суд. Но там ей отказали в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.