РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. Тротуар к школе в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска планируют обустроить до конца августа, сообщил представитель администрации горокруга.

В комментариях к посту в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета пользователь andrey_aaa1 поинтересовался, когда на улице Новой Московской в микрорайоне Опалиха сделают тротуар от остановки «Школа» до самой школы. Он отметил, что это необходимо для безопасности детей.

«По информации, полученной от сотрудников управления транспорта, связи и дорожной деятельности, до конца августа текущего года планируется завершить работы по установке тротуара», - сказал представитель администрации.

Кроме того, начальник управления Евгений Владимирский сообщил также в комментарии, что держит данный вопрос на контроле.