РИАМО - 12 авг. В городском округе Химки в микрорайоне Подрезково накануне загорелось нежилое двухэтажное здание площадью 450 квадратных метров, возгорание тушили более 8 часов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От очевидца вечером 11 августа на пульт диспетчера поступило сообщение о горении деревянного двухэтажного нежилого здания размером 30 на 15 метров», — говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение здания по всей площади. В 19:36 удалось локализовать пожар на площади 450 квадратных метров.

В 22:00 пожарные ликвидировали открытое горение, в 3:35 12 августа — ликвидация последствий пожара.