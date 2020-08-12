РИАМО - 12 авг. За последние сутки в Москве выздоровели еще 1088 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, количество выздоровевших продолжает увеличиваться, сообщает оперативный штаб столицы.

За все время пандемии от коронавируса вылечились 192 686 пациентов.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1088 пациентов», - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Перед выпиской пациента врачи проводят специальные исследования. Выздоровевшие жители столицы могут стать донорами плазмы. Это должен быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и без хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, выздоровевшие от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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12 АВГУСТА

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