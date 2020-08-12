РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 авг. В Домодедовской центральной городской больнице с подтвержденным Covid-19 находятся 46 человек, из них один 10-месячный ребенок, сообщается на странице ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

«Несмотря на уменьшение случаев новых заболеваний, возросла госпитализация пациентов с Covid-19 в инфекционном отделении Домодедовской больницы. В настоящее время на лечении 46 пациентов, из них один ребенок 10-ти месяцев с подтвержденным заболеванием. Жителей Домодедова - 31. В крайне тяжелом состоянии - двое пациентов», - говорится в сообщении.

По данным на 11 августа, в Домодедове за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 1995 случаев заболевания. Погибло от Covid-19 за весь период пандемии 33 жителя Домодедова.

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