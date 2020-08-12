РИАМО - 12 авг. В Дмитровском городском округе в поселке Икша обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного единой диспетчерской службы в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса», — говорится в сообщении.

Место обнаружения снаряда оцепили сотрудники полиции. Опасности для жителей он не представляет.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда «Мособлпожспас» в среду.