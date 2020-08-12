РИАМО - 12 авг. Неизвестные накануне сообщили об угрозе взрыва в ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках, ТЦ «РИО» в Коломне, в аэропорту «Шереметьево», а также в здании мебельной фабрики в Шатуре и в здании в Павловском Посаде, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«11 августа 2020 в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступила информация об анонимных сообщениях с угрозой минирования объектов», — говорится в сообщении.

Из торгового цента «Мега Белая Дача» эвакуировали 1169 человек, из них 42 ребенка и 216 работников ТЦ, а из здания мебельной фабрики в Шатуре эвакуировали 1,2 тысячи сотрудников. В других объектах эвакуация не проводилась.

Все вызовы оказалось ложными. Для проверок привлекали 127 человек и 37 единиц техники. От МЧС России принимали участие 27 человек и восемь единиц техники.