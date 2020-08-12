РИАМО - 12 авг. С 2008 по 2018 годы выявляемость рака кожи в Москве выросла с 71% до 82%, результата удалось достичь, в том числе, благодаря программе «Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи в городе Москве», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря развитию медицинских технологий удалось достичь довольно высокой эффективности лечения пациентов с меланомой, если болезнь обнаружить на ранней стадии. Поэтому одной из основных задач московского здравоохранения сегодня является раннее выявление злокачественных новообразований, и в столице сегодня есть все условия для этого», — сказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы, директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.

Жители Москвы могут записаться на профилактический осмотр новообразований в кабинеты профилактики злокачественных новообразований кожи в любой из 16 филиалов Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.

Только за последний год туда обратились 104 тысячи человек, у 2,5 тысячи – выявили подозрения на злокачественные новообразования. А это предполагает сотни спасенных жизней.