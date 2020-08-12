РИАМО - 12 авг. К профессиональному празднику археологов, который состоится 15 августа, столичный департамент культурного наследия проведет онлайн-марафон «День археолога», в рамках которого пройдут экскурсии, лекции и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники мероприятий смогут изучить археологические памятники Коломенского, Царицына и Митина, а также узнать о подводных раскопках в Италии. Онлайн-марафон будет проходить с 11:00 до 19:00 на YouTube-канале департамента культурного наследия Москвы, а также на портале культура.рф.

«День археолога пока не имеет официального статуса, но этот праздник традиционно отмечается археологами нашей страны 15 августа. Этот день стал настоящим городским праздником не только для специалистов, но и для всех горожан, интересующихся историей города», — отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Марафон начнется с виртуальной экскурсии по центру Москвы. Кроме того, зрителей виртуального марафона ждут видеоэкскурсии по музеям-заповедникам «Коломенское» и «Царицыно» и ландшафтному парку «Митино».

О том, как сохраняют объекты археологического наследия в разных странах мира, можно будет узнать во время виртуального круглого стола с участием специалистов из России, Нидерландов, Германии и Израиля.

Также запланированы различные мастер-классы. На одном из них можно будет изготовить амулет в виде костяного диска с изображением лани.