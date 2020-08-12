РИАМО - 12 авг. В России зарегистрировали резкое подорожание авиационного керосина, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта РФ (АЭВТ) обратилась с жалобой в Минэнерго и ФАС, сообщает Газета.ru.

Ведомствам предстоит проверить «обоснованность» изменений в цене авиакеросина.

«В заявлении приводятся данные о том, что в екатеринбургском аэропорту Кольцево топливная стоимость повысилась на 62,1%, при этом в столичном аэропорту Жуковский этот показатель увеличился на 36%, а в аэропорту Домодедово — на 33,4%», — говорится в сообщении.

Между тем, в Красноярске и Краснодаре цена на керосин поднялась на 48,6% и на 48,4% соответственно.

В АЭВТ напомнили, что такие серьезные ценовые изменения нивелируют принятые правительством страны решения по восстановлению отрасли после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.