РИАМО - 12 авг. С марта по май этого года больше трети компаний в России потеряли 1,65 триллиона рублей, до этого худший покaзaтель был зафиксирован в 2017 году, сообщает РБК.

Также совокупная прибыль отечественных компаний за эти месяцы сократилась в годовом исчислении на 67%.

«Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. До сих пор худшим считался показатель 2017 года, когда прибыль российских компаний упала на 28%», — говорится в материале.

Весной этого года российский бизнес заработал, по данным FinExpertiza, 1,4 триллиона рублей. Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 миллиардов рублей.

Больше всего потерь в результате пандемии коронавируса понесли компaнии в Москве (85 миллиaрдов рублей), Ямaло-Ненецком aвтономном округе (51,2 миллиaрдa рублей) и Республике Коми (19 миллиaрдов рублей).

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Текстовая трансляция

12 АВГУСТА

- Свыше трети российских компаний за пандемию потеряли 1,65 трлн рублей. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений.

- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.