РИАМО - 12 авг. Птенцы орлана-белохвоста — одной из самых крупных хищных птиц на Земле — вылупились в Московском зоопарке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Данный вид занесен в Международную Красную книгу и редко размножается в неволе. Зоологам пришлось создать в вольере условия, приближенные к реальным.

«Специалисты обустроили в вольере укромные места, где птицы могут отдохнуть от внимания публики. Орланы выводили потомство в специальных нишах, где соорудили гнездо из веток, которые им подкладывали орнитологи», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Поскольку отец и мать семейства охраняют птенцов, орнитологам еще не удалось осмотреть их. Предположительно, вылупились самка и самец, добавила Акулова.

Птенцы уже самостоятельно едят. Основу рациона белохвостов в зоосаде составляют грызуны, перепелки, карпы, селедка и горбуша.

Орлан-белохвост — крупная хищная птица, размах крыльев которой достигает 2 метров, а вес — до 6 килограммов. Свое имя она получила благодаря короткому хвосту, окрашенному в белый цвет — он сильно контрастирует с общим бурым фоном тела.