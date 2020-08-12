РИАМО - 12 авг. В разделе «Дневник здоровья» электронной медицинской карты москвичи сделали уже более 500 тысяч записей с данными о состоянии своего здоровья, что в шесть раз больше, чем количество записей, сделанных вручную на сайте mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Функция «Дневник здоровья» в электронной медкарте на mos.ru стала доступна пользователям 27 марта, ей уже воспользовались свыше 10 тысяч человек. С 26 июня функция доступна в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО.

«В «Дневнике здоровья» пользователи имеют возможность внести данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови», — отмечается в материале.

Таким образом, лечащий врач может составить более полную картину о здоровье пациента и оперативно отслеживать изменения в его организме.

Кроме того, пользователи могут включить синхронизацию электронных дневников здоровья Apple Health и Google Fit с «Дневником здоровья» в электронной медкарте.